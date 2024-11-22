Демократы требуют от США остановить поставки оружия в ОАЭ

Американские законодатели внесли на рассмотрение обеих палат Конгресса США проект закона о запрете экспорта американских вооружений в ОАЭ. Об этом сообщил сенатор от штата Мэриленд Крис Ван Холлен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ван Холлен и член Палаты представителей от штата Калифорния Сара Джейкобс (оба демократы) аргументируют необходимость принятия закона тем, что ОАЭ якобы поставляют оружие суданским силам быстрого реагирования (СБР), которые воюют против правящего в Судане Суверенного совета. "ОАЭ - важный партнер на Ближнем Востоке, но США не могут сидеть сложа руки, пока они способствуют гуманитарной катастрофе в Судане. Мы должны использовать наши рычаги влияния, чтобы попытаться привести этот конфликт к мирному разрешению", - приводит слова сенатора агентство Reuters.

Инициатива американских законодателей вряд ли получит значительную поддержку в Конгрессе, поскольку как демократы, так и республиканцы считают ОАЭ важным региональным партнером, отмечает агентство. Оно напоминает, что в столичном эмирате Абу-Даби располагается база Военно-воздушных сил США Ад-Дафра, где дислоцированы 5 тыс. американских военнослужащих.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета страны и командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны с порядком формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен занимать пост главнокомандующего.

15 апреля 2023 года между сторонами конфликта начались столкновения в Мерове и Хартуме, которые быстро распространились на другие районы Судана. В результате тысячи людей погибли, десятки тысяч получили ранения. Противоборствующие стороны провели в прошлом году серию консультаций в саудовской Джидде.