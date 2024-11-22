https://news.day.az/world/1709800.html В Германии грузовой поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие - ФОТО В Северной Рейн-Вестфалии (Германия) сошел с рельсов грузовой поезд. Как передает Day.Az со ссылкой на портал "stern.de", в результате инцидента пострадали 4 пассажира. С рельсов сошли 10 вагонов и один локомотив. После крушения власти решили закрыть на несколько дней железнодорожную линию Кёльн-Ахен. На место прибыли спасатели.
В Германии грузовой поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие - ФОТО
В Северной Рейн-Вестфалии (Германия) сошел с рельсов грузовой поезд.
Как передает Day.Az со ссылкой на портал "stern.de", в результате инцидента пострадали 4 пассажира.
С рельсов сошли 10 вагонов и один локомотив.
После крушения власти решили закрыть на несколько дней железнодорожную линию Кёльн-Ахен.
На место прибыли спасатели.
Поезда по указанной железной дороге направляются в Брюссель через территорию Германии.
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