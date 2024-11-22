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В Германии грузовой поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие - ФОТО

В Северной Рейн-Вестфалии (Германия) сошел с рельсов грузовой поезд. Как передает Day.Az со ссылкой на портал "stern.de", в результате инцидента пострадали 4 пассажира. С рельсов сошли 10 вагонов и один локомотив. После крушения власти решили закрыть на несколько дней железнодорожную линию Кёльн-Ахен. На место прибыли спасатели.