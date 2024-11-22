В Германии грузовой поезд сошел с рельсов,

В Северной Рейн-Вестфалии (Германия) сошел с рельсов грузовой поезд.

Как передает Day.Az со ссылкой на портал "stern.de", в результате инцидента пострадали 4 пассажира.

С рельсов сошли 10 вагонов и один локомотив.

После крушения власти решили закрыть на несколько дней железнодорожную линию Кёльн-Ахен.

На место прибыли спасатели.

Поезда по указанной железной дороге направляются в Брюссель через территорию Германии.