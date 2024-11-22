Медведев строго предупредил США и НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал США и НАТО серьёзно отнестись к словам президента Владимира Путина о неизбежном ответе на агрессию.

Как передает Day.Az, в интервью телеканалу Al Arabiya Медведев подчеркнул, что глава государства, выступая 21 ноября, заявил о готовности России дать ответ на любые агрессивные действия против неё.

"Ответ обязательно будет. Это касается и того, что уже произошло, и возможной дальнейшей эскалации", - отметил Медведев. Он также добавил, что западные страны, особенно блок НАТО и США, должны задуматься о последствиях своей военной риторики и действий.

Медведев подчеркнул, что нагнетание военной истерии со стороны Запада лишь усугубляет напряжённость в международных отношениях и может привести к непредсказуемым последствиям.