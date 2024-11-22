Бербок разводится с мужем

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и её супруг, PR-менеджер Даниэль Холефляйш, решили расстаться после 17 лет совместной жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на их совместное заявление.

"Некоторое время назад в результате длительного процесса мы вместе решили, что больше не являемся парой", - говорится в заявлении.

Кто инициировал развод не сообщается, но при этом пара подчеркнула, что у них нет новых партнёров и попросила уважать их частную жизнь.

Учитывая скандал с изменой, о котором стало известно несколько месяцев назад, можно предположить, что на развод подал именно Холефляйш.

Бербок и Холефляйш познакомились около 20 лет назад в партии "Зелёных". Пока Бербок делала карьеру, её супруг сосредоточился на семье и воспитании их двух дочерей, которым сейчас 9 и 13 лет.

"Прежде всего, ради благополучия наших детей мы настоятельно просим уважать нашу частную жизнь", - подчеркнули они.

Напомним, что в августе этого года стало известно, мужчина-жиголо из Африки по имени Кингсли рассказал в интервью Daily Post о свиданиях с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Раньше Кингсли работал гидом, но последние пять лет оказывает интимные услуги женщинам из Европы, большинство из которых занимают значительные руководящие посты. В ответ на просьбу поделиться историей об одной из своих самых незабываемых клиенток, молодой человек поведал, что среди них есть одна, которая "выделяется среди всех остальных". "Если я не ошибаюсь, она министр из Германии", - заявил Кингсли, не назвав ее имени.

По словам эскортника, он познакомился с политиком из ФРГ в декабре 2022 года во время ее визита в столицу Нигерии Абуджу. Парень запомнил, что она участвовала во встрече на высшем уровне и была одета в малиновое платье. "Мы хорошо провели вечер, поговорили, а потом она дала понять, что ей нравится компания красивого черного джентльмена", - добавил он. Кингсли признался, что провел с женщиной-министром "удивительную, фантастическую ночь", после чего она ушла.

Полгода спустя дама снова связалась с ним и спросила, сможет ли он сопровождать ее в поездке в Преторию (ЮАР). Мужчина пояснил, что "из-за характера ее работы" их свидания случаются всего два раза в год, при этом они почти не проводят вместе ни дня, а обычно всего одну ночь.