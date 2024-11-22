Генсек НАТО совершит визит в Турцию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Турцию.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении НАТО.

Согласно информации, это будет первый визит Рютте в Анкару после своего назначения на должность. В ходе визит генсек НАТО встретится с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Хаканом Фиданом и министром национальной обороны Яшаром Гюлером.

Сообщается, что генсек также встретится с представителями турецкой оборонной промышленности и посетит предприятие Turkish Aerospace Industry.