https://news.day.az/world/1709832.html Генсек НАТО совершит визит в Турцию Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Турцию. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении НАТО. Согласно информации, это будет первый визит Рютте в Анкару после своего назначения на должность.
Генсек НАТО совершит визит в Турцию
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Турцию.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении НАТО.
Согласно информации, это будет первый визит Рютте в Анкару после своего назначения на должность. В ходе визит генсек НАТО встретится с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Хаканом Фиданом и министром национальной обороны Яшаром Гюлером.
Сообщается, что генсек также встретится с представителями турецкой оборонной промышленности и посетит предприятие Turkish Aerospace Industry.
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