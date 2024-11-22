https://news.day.az/world/1709834.html Нетаньяху могут арестовать в этой стране Офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет арестован при въезде в Великобританию. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sky News, об этом заявил официальный представитель Стармера.
Нетаньяху могут арестовать в этой стране
Офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет арестован при въезде в Великобританию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sky News, об этом заявил официальный представитель Стармера.
"Великобритания всегда будет соблюдать свои юридические обязательства, установленные национальным и международным правом", - подчеркнул представитель правительства.
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