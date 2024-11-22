Нетаньяху могут арестовать в этой стране

Офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет арестован при въезде в Великобританию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sky News, об этом заявил официальный представитель Стармера.

"Великобритания всегда будет соблюдать свои юридические обязательства, установленные национальным и международным правом", - подчеркнул представитель правительства.