https://news.day.az/world/1709837.html

CША планируют ввести санкции против более чем 200 компаний из Китая

Американская администрация на следующей неделе намерена ввести новую серию экспортных ограничений против китайских компаний, которая может затронуть до 200 производителей чипов. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо Торговой палаты США.