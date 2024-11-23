https://news.day.az/world/1709837.html CША планируют ввести санкции против более чем 200 компаний из Китая Американская администрация на следующей неделе намерена ввести новую серию экспортных ограничений против китайских компаний, которая может затронуть до 200 производителей чипов. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо Торговой палаты США.
CША планируют ввести санкции против более чем 200 компаний из Китая
Американская администрация на следующей неделе намерена ввести новую серию экспортных ограничений против китайских компаний, которая может затронуть до 200 производителей чипов.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо Торговой палаты США.
Таким образом, по данным агентства, большинству американских фирм будет запрещено осуществлять поставки этим компаниям.
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