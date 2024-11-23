https://news.day.az/world/1709844.html Трамп может положить конец украинскому конфликту Избранный президент США Дональд Трамп может добиться урегулирования украинского конфликта. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. "Мы считаем Трампа прагматичным человеком.
Трамп может положить конец украинскому конфликту
Избранный президент США Дональд Трамп может добиться урегулирования украинского конфликта.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
"Мы считаем Трампа прагматичным человеком. Он может положить конец украинскому конфликту, поскольку у Вашингтона есть все инструменты для этого", - сказал Медведев, слова которого телеканал приводит на арабском языке.
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