Монреаль охвачен протестами

В Монреале несколько тысяч протестующих вышли на улицы, чтобы выразить недовольство по поводу проведения 70-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в крупнейшем городе Канады.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание La presse.

Изначально протест был мирным, но вскоре ситуация вышла из-под контроля. Ряд радикально настроенных активистов, в том числе сторонников палестинского движения ХАМАС, начали разрушать витрины магазинов и поджигать автомобили. Полиция быстро прибыла на место и попыталась восстановить порядок, однако протестующие активно сопротивлялись.

Использование перцовых баллончиков, дымовых шашек и пиротехники стало ответом на действия правоохранителей. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки. Через час после начала беспорядков полиция приняла решение разогнать протестующих силой. В ходе столкновений несколько человек были задержаны по подозрению в нападении на полицейских.