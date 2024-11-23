Задержанный в Стамбуле мужчина не является азербайджанским дипломатом

В Стамбуле, возле торгового центра "Vadi Istanbul", был задержан азербайджанец, у которого при себе находилось 70 килограммов золота. По информации турецких СМИ, при задержании он заявил, что является дипломатом.

Как передает Day.Az, согласно полученной Trend информации, задержанный не является дипломатом.

Некоторое время назад он работал помощником военного атташе в посольстве Азербайджана в США. Хотя появились слухи о его назначении военным атташе в Саудовской Аравии, данная информация не получила подтверждения. Выяснилось, что задержанный не состоит на службе в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отметим, что недавно СМИ сообщали, что в Стамбуле был задержан человек с 70 кг золота.