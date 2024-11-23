Стамбул накрыло первым снегом

В Стамбуле пошел первый снег.

Как передает Day.Az, об этом было указано в турецких СМИ.

Отмечается, что после предупреждений Главного управления метеорологии снегопад охватил многие районы анатолийской части Стамбула. Особенно сильный снегопад наблюдался в районах Чекмекёй, Султанбейли, Картал и Пендик.

Представляем вашему вниманию соответствующие кадры: