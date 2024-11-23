https://news.day.az/world/1709996.html

Стамбул накрыло первым снегом - ВИДЕО

В Стамбуле пошел первый снег. Как передает Day.Az, об этом было указано в турецких СМИ. Отмечается, что после предупреждений Главного управления метеорологии снегопад охватил многие районы анатолийской части Стамбула. Особенно сильным снегопад был в районах Чекмекёй, Султанбейли, Картал и Пендик.