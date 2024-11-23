https://news.day.az/world/1709996.html Стамбул накрыло первым снегом - ВИДЕО В Стамбуле пошел первый снег. Как передает Day.Az, об этом было указано в турецких СМИ. Отмечается, что после предупреждений Главного управления метеорологии снегопад охватил многие районы анатолийской части Стамбула. Особенно сильным снегопад был в районах Чекмекёй, Султанбейли, Картал и Пендик.
Отмечается, что после предупреждений Главного управления метеорологии снегопад охватил многие районы анатолийской части Стамбула. Особенно сильный снегопад наблюдался в районах Чекмекёй, Султанбейли, Картал и Пендик.
Стамбул накрыло первым снегом - ВИДЕО
В Стамбуле пошел первый снег.
Как передает Day.Az, об этом было указано в турецких СМИ.
Отмечается, что после предупреждений Главного управления метеорологии снегопад охватил многие районы анатолийской части Стамбула. Особенно сильный снегопад наблюдался в районах Чекмекёй, Султанбейли, Картал и Пендик.
Представляем вашему вниманию соответствующие кадры:
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