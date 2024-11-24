Илон Маск побил свой мировой рекорд

Американский бизнесмен Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в истории, обновив собственный мировой рекорд, установленный в 2021 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило издание Bloomberg, обновив список самых богатых людей мира.

По последним данным, капитал Маска достиг 348 миллиардов долларов. Для сравнения, в ноябре 2021 года его состояние составляло 340 миллиардов долларов.

Маск заметно превосходит других миллиардеров в списке. Например, состояние Джеффа Безоса, основателя Amazon, который занимает вторую строчку рейтинга, оценивается в 219 миллиардов долларов.