Стрельба у посольства Израиля в Иордании

У посольства Израиля в Иордании произошла интенсивная стрельба.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм.

Сотрудники иорданской полиции ликвидировали нападавшего, который был вооружен автоматом, в то время как трое сотрудников сил безопасности получили ранения.