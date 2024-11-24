https://news.day.az/world/1710106.html Стрельба у посольства Израиля в Иордании - ВИДЕО Интенсивная стрельба у посольства Израиля в Иордании. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сотрудники иорданской полиции убили нападавшего с автоматическим оружием, трое сотрудников сил безопасности получили ранения.
Стрельба у посольства Израиля в Иордании - ВИДЕО
У посольства Израиля в Иордании произошла интенсивная стрельба.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм.
Сотрудники иорданской полиции ликвидировали нападавшего, который был вооружен автоматом, в то время как трое сотрудников сил безопасности получили ранения.
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