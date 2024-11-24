В Армении госпитализировали сотрудника посольства Франции

Сотрудник посольства Франции в Армении стал участником дорожно-транспортного происшествия (ДТП), которое произошло утром 24 ноября в окрестностях села Артаван на дороге Ереван - Ванадзор в Арагацотнской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в результате столкновения между автомобилями Volkswagen Tiguan, Lexus и грузовой ГАЗель, один из участников ДТП был доставлен в медцентр.

Отмечается, что Volkswagen Tiguan, участвующий в аварии, состоит на учете в посольстве Франции в Армении. Пострадавший в инциденте - сотрудник дипломатического представительства.