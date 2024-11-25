Европу накрыло сильное наводнение

Сильное наводнение нанесло серьезный ущерб Южному Уэльсу после урагана Берт

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ирландия, Великобритания и Франция также пострадали от сильного дождя и наводнения в субботу.

По меньшей мере один человек погиб на юге Англии, а более 60 000 человек остались без электричества в Ирландии.