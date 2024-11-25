https://news.day.az/world/1710230.html Европу накрыло сильное наводнение - ВИДЕО Сильное наводнение нанесло серьезный ущерб Южному Уэльсу после урагана Берт Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ирландия, Великобритания и Франция также пострадали от сильного дождя и наводнения в субботу. По меньшей мере один человек погиб на юге Англии, а более 60 000 человек остались без электричества в Ирландии.
Европу накрыло сильное наводнение - ВИДЕО
Сильное наводнение нанесло серьезный ущерб Южному Уэльсу после урагана Берт
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ирландия, Великобритания и Франция также пострадали от сильного дождя и наводнения в субботу.
По меньшей мере один человек погиб на юге Англии, а более 60 000 человек остались без электричества в Ирландии.
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