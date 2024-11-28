https://news.day.az/world/1711353.html Разрушительный ураган обрушился на ЮАР - ВИДЕО 150-тысячный город Рандфонтейн в ЮАР сильно пострадал от разрушительного урагана. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что это первый подобного рода катаклизм за 130-летнюю историю города. Представляем вашему вниманию кадры с места событий:
Разрушительный ураган обрушился на ЮАР - ВИДЕО
150-тысячный город Рандфонтейн в ЮАР сильно пострадал от разрушительного урагана.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что это первый подобного рода катаклизм за 130-летнюю историю города.
Представляем вашему вниманию кадры с места событий:
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