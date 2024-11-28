Разрушительный ураган обрушился на ЮАР

150-тысячный город Рандфонтейн в ЮАР сильно пострадал от разрушительного урагана.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что это первый подобного рода катаклизм за 130-летнюю историю города.

Представляем вашему вниманию кадры с места событий: