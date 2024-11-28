https://news.day.az/world/1711354.html Сильный снегопад повалил деревья в Турции - ВИДЕО Непривычные к обилию снега деревья в Турции ломаются под его тяжестью. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Необычно явление сняли на камеру в районе города Болу. Представляем вашему вниманию данное видео:
Сильный снегопад повалил деревья в Турции - ВИДЕО
Непривычные к обилию снега деревья в Турции ломаются под его тяжестью.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Необычно явление сняли на камеру в районе города Болу.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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