Сильный снегопад повалил деревья в Турции

Непривычные к обилию снега деревья в Турции ломаются под его тяжестью.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Необычно явление сняли на камеру в районе города Болу.

Представляем вашему вниманию данное видео: