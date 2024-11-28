Дания погрузилась в хаос

Масштабные отключения электроэнергии происходят по всей Дании.

Как передает Day.Az, сообщается об остановке поездов и отсутствии мобильной связи, вплоть до невозможности вызвать экстренные службы, включая скорую помощь.

"Хаос в Дании! Произошел масштабный сбой в работе мобильной связи. Вышла из строя система экстренного вызова. Датская железная дорога также не работает, поезда остановились на рельсах", - пишут в соцсети Х.