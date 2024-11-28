https://news.day.az/world/1711356.html Дания погрузилась в хаос Масштабные отключения электроэнергии происходят по всей Дании. Как передает Day.Az, сообщается об остановке поездов и отсутствии мобильной связи, вплоть до невозможности вызвать экстренные службы, включая скорую помощь. "Хаос в Дании! Произошел масштабный сбой в работе мобильной связи. Вышла из строя система экстренного вызова.
Дания погрузилась в хаос
Масштабные отключения электроэнергии происходят по всей Дании.
Как передает Day.Az, сообщается об остановке поездов и отсутствии мобильной связи, вплоть до невозможности вызвать экстренные службы, включая скорую помощь.
"Хаос в Дании! Произошел масштабный сбой в работе мобильной связи. Вышла из строя система экстренного вызова. Датская железная дорога также не работает, поезда остановились на рельсах", - пишут в соцсети Х.
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