Байдена беспокоит решение Трампа

Президент США Джо Байден выразил надежду на то, что его преемник, избранный президент страны Дональд Трамп пересмотрит свое решение о введении импортных пошлин на товары из КНР, Канады и Мексики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, слова американского лидера приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

"Я надеюсь, что он передумает. Я считаю это контрпродуктивной мерой", - заявил Байден, отвечая на вопрос о планах Трампа ввести пошлины. "Нас [США] окружают Тихий и Атлантический океаны и два союзника - Мексика и Канада. Последнее, чего мы хотим, это начать портить эти отношения", - отметил он.

25 ноября Трамп заявил, что в первый день работы на посту президента 20 января 2025 года введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Вашингтон, Мехико и Оттава связаны трехсторонним торговым договором (USMCA), который предполагает создание зоны свободной торговли между государствами. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала Трампу ввести ответные пошлины, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо после заявления республиканца обсудил с ним последствия торговых ограничений в телефонном разговоре.

Трамп также пообещал ввести дополнительные тарифы в размере 10% на все китайские товары в связи с тем, что в США якобы поступает контрабанда наркотиков из Китая. МИД КНР заявил, что власти страны проводят жесткую политику по борьбе с наркотиками, а распространение в США синтетического опиоида фентанила - американская проблема.