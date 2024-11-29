Норвегия увеличит помощь Украине до €3 млрд

Власти Норвегии утвердили увеличение помощи Украине до 35 млрд норвежских крон (€3 млрд).

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Было достигнуто соглашение о продлении программы поддержки еще на три года и выделении Украине в следующем году не менее 35 млрд норвежских крон", - говорится в пресс-релизе. Как отмечается, программа по оказанию помощи Киеву продлевается до 2030 года включительно.

В заявлении указывается также, что из этой суммы 22,5 млрд норвежских крон предполагается направить на военную помощь, а оставшиеся 12,5 млрд крон - на гуманитарную и гражданскую.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявлял, что страна решила увеличить в 2024 году помощь в рамках программы поддержки Украины до 30 млрд норвежских крон с нынешних 27 млрд.