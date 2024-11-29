США и Китай достигли статуса-кво

Президент США Джо Байден заявил о достижении статус-кво в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем.

Его слова приводят журналисты пресс-пула Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В отношениях с Китаем мы достигли статус-кво", - заявил Байден, отметив, что между лидерами, а также военными двух стран установлена "прямая линия связи". "Я уверен в том, что [председатель КНР] Си [Цзиньпин] не хочет допустить ошибки. Я говорю это искренне", - добавил Байден.

При этом он отметил, что провел беседу с тремя американскими гражданами, освобожденными в результате обмена заключенными между США и Китаем. "Я рад, что они дома", - заявил Байден.

В среду Госдепартамент подтвердил, что США и Китай осуществили обмен заключенными. Ведомство сообщило об освобождении Марка Суидана, Кая Ли и Джона Льюнга из-под стражи в КНР. Обмен был проведен по формуле "три на три", сообщила газета Politico.