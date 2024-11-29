Польша купила у США ракеты малой дальности на миллионы долларов

Польша закупила у США более 200 ракет малой дальности AIM-9X Sidewinder, используемых на истребителях F-16, за $175 млн. Об этом сообщил замглавы польского минобороны Павел Бейда в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Готово! Через восемь месяцев после получения согласия конгресса США мы завершили закупку 232 ракет AIM-9X для нынешних и перспективных польских боевых самолетов. Сегодня Агентство по вооружению подписало контракт на сумму около 175 миллионов долларов США", - написал Бейда.

Поставки этих ракет начнутся в 2028 году, подчеркнул он.

Помимо ракет, контракт включает дополнительные элементы, в том числе запасные части, логистический и учебный пакет, сообщается в сообщении Агентства.

В марте Польша и США договорились о продаже Варшаве ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования общей стоимостью около $3,7 млрд. Конгресс одобрил эту сделку в конце марта.