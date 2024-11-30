Землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в пятницу в Анталье (Турция). Негативной информации о последствиях подземного толчка пока не поступало.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об сообщило губернаторство турецкой средиземноморской провинции.

"Сообщений негативного характера о последствиях землетрясения к настоящему времени не поступало", - говорится в сообщении губернаторства.

Землетрясение зарегистрировано в 23:13 по бакинскому времени. Эпицентр находился в районе Газипаша, очаг залегал на глубине 74 км.