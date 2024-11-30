Нетаньяху сменит главу Генштаба

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен сменить главу Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви до завершения 60-дневного перемирия с Ливаном, сообщает гостелерадиокомпания Kan, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источников, в результате своей отставки Халеви должен будет взять на себя ответственность за ошибки, допущенные военным руководством при нападении боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Соответствующее решение поддержал глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац.