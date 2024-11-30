Протесты в Грузии и ... снова неугомонный нос Макрона

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон замешан в дестабилизации ситуации в Грузии.

Day.Az представляет публикацию:

Вот так прошла минувшая ночь в грузинской столице. После заявления властей о снятии с повестки переговоров о вступлении в Евросоюз минимум до 2028 года на улицах города начались протесты. Полиция разогнала оппозицию, сегодня ожидаются новые акции.

Казалось бы, кого грузины забыли спросить, как им жить дальше? Францию!

Посреди ночи со своим рылом в события в Тбилиси полез Париж.

"Мы обеспокоены сообщениями о репрессиях против протестующих и журналистов и призываем уважать право на мирный протест", - заявили в МИД Франции. Там пообещали, что "вместе со своими европейскими партнерами Франция продолжит поддерживать европейские устремления населения".

̶С̶р̶а̶з̶у̶ ̶в̶и̶д̶н̶о̶,̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶в̶ ̶П̶а̶р̶и̶ж̶е̶ ̶п̶о̶ч̶т̶и̶ ̶н̶и̶ч̶е̶г̶о̶ ̶н̶е̶ ̶з̶н̶а̶ю̶т̶ ̶о̶ ̶т̶о̶м̶,̶ ̶в̶ ̶ч̶е̶м̶ ̶с̶о̶с̶т̶о̶и̶т̶ ̶п̶р̶е̶с̶л̶о̶в̶у̶т̶а̶я̶ ̶г̶р̶у̶з̶и̶н̶с̶к̶а̶я̶ ̶м̶е̶ч̶т̶а̶.̶ ̶

Но нос свой немытый они и туда пытаются сунуть. Это для Макрона лишний повод и напомнить о себе, и попытаться дестабилизировать регион еще больше.