Финляндия может выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Финляндия может в будущем выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из опасений на тему якобы "угрозы" со стороны России. Об этом 30 ноября заявил финский президент Александр Стубб в эфире телерадиокомпании Yle, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Мир сильно отличается от той эпохи, когда было подписано Оттавское соглашение. Еще раз спокойно и умеренно выясним, каковы наши показатели и технологический потенциал. В-третьих, мы увидим, каков будет ответ. И, конечно, тогда мы увидим с точки зрения общей безопасности, как необходимо реформировать сухопутные войска на данном этапе", - сказал он.

По словам Стубба, в обсуждаемом вопросе Финляндия ставит безопасность на первое место. Он выразил мнение, что у Хельсинки "хорошо получается" реагировать на угрозы. Примером подобной реакции он назвал решение вступить в НАТО.

Оттавская конвенция, которая запрещает передачу и использование противопехотных мин, вступила в силу 1 марта 1999 года. На сегодняшний день к ней присоединились 164 государства. Финляндия ратифицировала документ в 2012 году.