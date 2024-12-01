https://news.day.az/world/1711860.html Пожар в парламенте Грузии - ВИДЕО Протестующие в Тбилиси устроили пожар в здании парламента Грузии. Как передает Day.Az, по предварительным данным, возгорание могло произойти из-за петард и фейерверков, которыми пользуются протестующие.
Пожар в парламенте Грузии - ВИДЕО
Протестующие в Тбилиси устроили пожар в здании парламента Грузии.
Как передает Day.Az, по предварительным данным, возгорание могло произойти из-за петард и фейерверков, которыми пользуются протестующие.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре