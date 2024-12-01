https://news.day.az/world/1711862.html Посол Грузии в Литве подала в отставку Еще один посол Грузии подал в отставку в связи с решением правящей партии о приостановке переговоров в связи с членством в ЕС. Как сообщает Day.Az, посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе поделилась информацией об отставке на платформе "X". Таким образом, число ушедших в отставку послов достигло 3.
Посол Грузии в Литве подала в отставку
Еще один посол Грузии подал в отставку в связи с решением правящей партии о приостановке переговоров в связи с членством в ЕС.
Как сообщает Day.Az, посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе поделилась информацией об отставке на платформе "X".
Таким образом, число ушедших в отставку послов достигло 3.
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