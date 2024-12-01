Посол Грузии в Литве подала в отставку

Еще один посол Грузии подал в отставку в связи с решением правящей партии о приостановке переговоров в связи с членством в ЕС.

Как сообщает Day.Az, посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе поделилась информацией об отставке на платформе "X".

Таким образом, число ушедших в отставку послов достигло 3.