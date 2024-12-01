https://news.day.az/world/1711951.html Президенту Грузии придется сложить свои полномочия - Кобахидзе Президент Грузии Саломе Зурабишвили 29 декабря, в день инаугурации нового главы государства, будет вынуждена сложить свои полномочия и покинуть Президентский дворец, несмотря на ее заявления о нежелании уходить с поста. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время брифинга, передает Day.Az.
Президенту Грузии придется сложить свои полномочия - Кобахидзе
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 29 декабря, в день инаугурации нового главы государства, будет вынуждена сложить свои полномочия и покинуть Президентский дворец, несмотря на ее заявления о нежелании уходить с поста. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время брифинга, передает Day.Az.
"Я понимаю эмоциональное состояние госпожи Зурабишвили, однако 29 декабря ей все же придется покинуть резиденцию и уступить это здание законно избранному президенту", - подчеркнул Кобахидзе.
Премьер-министр Грузии также заявил, что власти не рассматривают вопрос проведения повторных парламентских выборов.
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