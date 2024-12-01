https://news.day.az/world/1712016.html

Фидан и Блинкен обсудили Сирию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как передает Day.Az, в ходе беседы обсуждались события в Сирии и на Ближнем Востоке. Министр Фидан заявил, что его страна никогда не допустит террористической деятельности против граждан Турции и Сирии.