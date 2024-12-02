Салливан пожаловался на команду Трампа

Команда избранного президента США Дональда Трампа хочет поставить себе в заслугу достижение договоренности о перемирии в Ливане между Израилем и ливанской шиитской организацией "Хезболлах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC.

"Я рад, что следующая администрация приветствует прекращение огня. И еще хотел бы отметить, что становится понятно, что проделана хорошая работа, когда другие люди ставят себе ее в заслугу. Мы гордимся работой по установлению режима прекращения огня, это стало возможным благодаря неустанным дипломатическим усилиям под руководством нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена", - сказал он.

Таким образом Салливан прокомментировал заявление будущего помощника избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца о том, что победа Трампа на выборах помогла добиться прекращения огня между Израилем и "Хезболлах".

27 ноября представитель американской администрации высокого ранга на специальном брифинге для журналистов заявил, что команда Трампа не принимала участия в переговорном процессе, пик которого пришелся на довыборный период.

Соглашение о первом с начала боевых действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном вступило в силу утром 27 ноября. Байден объявил, что договоренности между еврейским государством и "Хезболлах" предусматривают восстановление ливанской армией и силами госбезопасности контроля над территорией республики в течение 60 дней. После этого израильская армия будет постепенно выведена из Ливана.