https://news.day.az/world/1712061.html Трамп раскритиковал помилование Хантера Байдена - ФОТО Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник, 2 декабря, осудил помилование Хантера Байдена, которое, по его мнению, было осуществлено его отцом, действующим президентом Джо Байденом, как "злоупотребление и нарушение правосудия". Как сообщает Day.Az, Трамп выразил свое мнение в социальной сети Truth Social.
Трамп раскритиковал помилование Хантера Байдена - ФОТО
Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник, 2 декабря, осудил помилование Хантера Байдена, которое, по его мнению, было осуществлено его отцом, действующим президентом Джо Байденом, как "злоупотребление и нарушение правосудия".
Как сообщает Day.Az, Трамп выразил свое мнение в социальной сети Truth Social.
"Распространяется ли помилование, которое Джо дал Хантеру, на заложников 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Это настоящее злоупотребление и нарушение правосудия!" - написал Трамп, имея в виду участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.
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