Трамп раскритиковал помилование Хантера Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник, 2 декабря, осудил помилование Хантера Байдена, которое, по его мнению, было осуществлено его отцом, действующим президентом Джо Байденом, как "злоупотребление и нарушение правосудия".

Как сообщает Day.Az, Трамп выразил свое мнение в социальной сети Truth Social.

"Распространяется ли помилование, которое Джо дал Хантеру, на заложников 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Это настоящее злоупотребление и нарушение правосудия!" - написал Трамп, имея в виду участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.