https://news.day.az/world/1712102.html Протестующие в Грузии применили горючую смесь против полиции - ВИДЕО Протестующие в Тбилиси впервые применили горючую смесь против полиции и водометов. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Imedi. Предположительно, первое использование горючей смеси произошло на улице Чинчадзе, прилегающей к зданию парламента Грузии.
Протестующие в Грузии применили горючую смесь против полиции - ВИДЕО
Протестующие в Тбилиси впервые применили горючую смесь против полиции из водометов.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Imedi.
Предположительно, первое использование горючей смеси произошло на улице Чинчадзе, прилегающей к зданию парламента Грузии. Отмечается, что протестующие также обстреливают резиденцию правительства фейерверками. Полиция в ответ использует водометы, резиновые пули и перцовую смесь.
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