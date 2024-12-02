Протестующие в Грузии применили горючую смесь против полиции

Протестующие в Тбилиси впервые применили горючую смесь против полиции из водометов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Imedi.

Предположительно, первое использование горючей смеси произошло на улице Чинчадзе, прилегающей к зданию парламента Грузии. Отмечается, что протестующие также обстреливают резиденцию правительства фейерверками. Полиция в ответ использует водометы, резиновые пули и перцовую смесь.