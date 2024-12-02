В Грузии задержан председатель оппозиционной партии

Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали в Тбилиси председателя оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, Джапаридзе был задержан вместе с несколькими сторонниками в районе Ваке, где они находились после ночного разгона акции протеста перед зданием парламента.

Причины и статьи задержания оппозиционера не уточняются, и МВД Грузии пока не дало официальных комментариев.

Напомним, что в апреле этого года в Тбилиси во время протестов против законопроекта "О прозрачности внешнего влияния" правоохранительные органы с использованием спецназа и слезоточивого газа разогнали акцию и задержали несколько человек, в том числе Зураба Джапаридзе.

Зураб Джапаридзе является известным оппозиционным политиком Грузии. В 2015 году он стал соучредителем партии "Гирчи", а в 2020 году основал партию "Гирчи - больше свободы". Он также баллотировался на президентских выборах 2018 года и получил 2,3 процента голосов.