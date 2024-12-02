Ираклий Кобахидзе заявил о приоритетах внешней политики страны

В соответствии с правительственной программой, Грузия должна выполнить более 90% своих обязательств по ассоциации с ЕС и свободной торговле к 2028 году, и эти обязательства будут выполнены.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

"Что касается внешней политики, то у нас есть амбициозные цели и серьезные задачи. Главным приоритетом внешней политики Грузии остается интеграция в Евросоюз. Согласно нашей правительственной программе, к 2028 году Грузия обязана выполнить более 90% обязательств в рамках ассоциации с ЕС и свободной торговли, и мы обязательно достигнем этой цели", - сказал Кобахидзе.

Премьер также отметил, что существует надежда на значительное улучшение отношений с Евросоюзом и США.

"На пути интеграции Грузии в Европу создавались искусственные препятствия, были случаи серьезного и грубого шантажа. Наш подход заключается в том, чтобы работать, а не поддаваться на шантаж. Мы должны продолжить наш путь к полной интеграции Грузии в Европейский Союз", - добавил премьер-министр.