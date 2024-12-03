Между Швецией и Финляндией разорвался кабель

Между Швецией и Финляндией снова разорвался телекоммуникационный кабель. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разрыв зафиксировали на территории Финляндии в ночь на 3 декабря. По данным издания, речь идет об интернет-кабеле.

До этого два кабеля - BCS East-West, соединяющий Литву и Швецию, и C-Lion1, соединяющий Финляндию с Германией, - были внезапно оборваны 17 и 18 ноября. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что кабели повредили "намеренно".

20 ноября стало известно, что датские военные суда задержали китайский корабль Yi Peng 3, проходивший рядом с поврежденными кабелями в Балтийском море. НАТО заподозрило шедшее из России китайское судно в умышленном повреждении кабелей якорем в Балтийском море. Источники утверждают, что в это время передающий данные о местоположении судна транспондер был отключен.