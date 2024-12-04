Спецназ в Тбилиси оттеснил протестующих от парламента

Грузинские силовики оттеснили протестующих от здания парламента в Тбилиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, спецназ выдвигался в сторону демонстрантов с трех сторон. Сила в отношении участников митинга не применялась. Они отходят назад.

Позже силовики полностью освободили от митингующих площадь перед парламентом. Спецназ применяет водометы и слезоточивый газ. Столкновений с полицией нет. Митингующие отошли назад по проспекту Руставели.