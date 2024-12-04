https://news.day.az/world/1712571.html Спецназ в Тбилиси оттеснил протестующих от парламента Грузинские силовики оттеснили протестующих от здания парламента в Тбилиси. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, спецназ выдвигался в сторону демонстрантов с трех сторон. Сила в отношении участников митинга не применялась. Они отходят назад. Позже силовики полностью освободили от митингующих площадь перед парламентом.
Спецназ в Тбилиси оттеснил протестующих от парламента
Грузинские силовики оттеснили протестующих от здания парламента в Тбилиси.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, спецназ выдвигался в сторону демонстрантов с трех сторон. Сила в отношении участников митинга не применялась. Они отходят назад.
Позже силовики полностью освободили от митингующих площадь перед парламентом. Спецназ применяет водометы и слезоточивый газ. Столкновений с полицией нет. Митингующие отошли назад по проспекту Руставели.
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