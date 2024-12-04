https://news.day.az/world/1712574.html ВС Сирии ведут бои с террористами у Хамы Подразделения сирийской армии ведут в настоящее время бои с вооруженными террористами в 8 км к северо-востоку от города Хама. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.
ВС Сирии ведут бои с террористами у Хамы
Подразделения сирийской армии ведут в настоящее время бои с вооруженными террористами в 8 км к северо-востоку от города Хама.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.
Ранее сирийское государственное агентство SANA проинформировало, что власти республики направили в Хаму крупное армейское подкрепление, чтобы не допустить захвата города боевиками.
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