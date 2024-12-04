ВС Сирии ведут бои с террористами у Хамы

Подразделения сирийской армии ведут в настоящее время бои с вооруженными террористами в 8 км к северо-востоку от города Хама.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Ранее сирийское государственное агентство SANA проинформировало, что власти республики направили в Хаму крупное армейское подкрепление, чтобы не допустить захвата города боевиками.