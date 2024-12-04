В Таджикистане объявлена дата парламентских выборов

Выборы депутатов нового созыва в нижнюю палату парламента Таджикистана (Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли) и народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, а также городов и районов пройдут 2 марта 2025 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу главы государства, соответствующее распоряжение подписал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Также уточняется, что выборы депутатов в органы самоуправления поселков и сел состоятся 2 марта.

Указом Президента выборы депутатов в верхнюю палату парламента (Мачлиси милли) назначены на 28 марта 2025 года.

Отметим, что последние парламентские выборы в Таджикистане прошли 1 марта 2020 года. Парламент Таджикистана состоит из двух палат: нижней - Палаты представителей (Мачлиси намояндагон) и верхней - Национального совета (Мачлиси милли). Нижняя палата включает 63 депутата, верхняя - 33 члена.