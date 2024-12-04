https://news.day.az/world/1712712.html В ходе акции в Тбилиси задержаны 22 человека В ходе акции 3-4 декабря в Тбилиси сотрудниками полиции задержаны 22 человека. Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство внутренних дел Грузии. По имеющейся информации, всем задержанным предъявлены обвинения в административном порядке.
В ходе акции в Тбилиси задержаны 22 человека
В ходе акции 3-4 декабря в Тбилиси сотрудниками полиции задержаны 22 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство внутренних дел Грузии.
По имеющейся информации, всем задержанным предъявлены обвинения в административном порядке.
Отметим, что 3 декабря министерство внутренних дел Грузии сообщило, что с 28 ноября в городе в административном порядке были задержаны 293 человека, их дела рассматриваются в судах.
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