В ходе акции в Тбилиси задержаны 22 человека

В ходе акции 3-4 декабря в Тбилиси сотрудниками полиции задержаны 22 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство внутренних дел Грузии.

По имеющейся информации, всем задержанным предъявлены обвинения в административном порядке.

Отметим, что 3 декабря министерство внутренних дел Грузии сообщило, что с 28 ноября в городе в административном порядке были задержаны 293 человека, их дела рассматриваются в судах.