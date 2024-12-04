https://news.day.az/world/1712831.html

В Тбилиси протестующие собрались на проспекте Руставели - ВИДЕО

Несколько сотен человек вышли в Тбилиси к зданию парламента на очередной антиправительственный митинг. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, люди стоят с флагами Грузии и ЕС, а также с плакатами, на которых написаны призывы к власти об уходе в отставку. Проспект Руставели уже перекрыт. Митинг пока проходит без эксцессов.