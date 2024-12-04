https://news.day.az/world/1712831.html В Тбилиси протестующие собрались на проспекте Руставели - ВИДЕО Несколько сотен человек вышли в Тбилиси к зданию парламента на очередной антиправительственный митинг. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, люди стоят с флагами Грузии и ЕС, а также с плакатами, на которых написаны призывы к власти об уходе в отставку. Проспект Руставели уже перекрыт. Митинг пока проходит без эксцессов.
В Тбилиси протестующие собрались на проспекте Руставели - ВИДЕО
Несколько сотен человек вышли в Тбилиси к зданию парламента на очередной антиправительственный митинг.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, люди стоят с флагами Грузии и ЕС, а также с плакатами, на которых написаны призывы к власти об уходе в отставку. Проспект Руставели уже перекрыт. Митинг пока проходит без эксцессов.
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