США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса

Власти США пристально следят за президентскими выборами в Румынии и предостерегают страну от возможного отказа от прозападного курса. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В американском дипведомстве отметили, что "прогресс, которого Румыния добилась", закрепившись в трансатлантическом сообществе, "не должен быть свернут из-за действий внешних акторов". В противном случае, любое изменение серьезно подорвет сотрудничество с США в сфере безопасности.

Помимо этого, Соединенные Штаты также выразили обеспокоенность отчетом Верховного совета нацобороны республики.