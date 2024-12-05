Путин анонсировал неформальный саммит СНГ

Президент России Владимир Путин сообщил, что перед Новым годом обсудит с коллегами по СНГ тему волонтерства.

"Скоро у нас будет неформальный саммит СНГ, такой уже традиционный, предновогодний. Обязательно тоже поговорим и на эту тему. Подумаем все вместе о том, что нужно сделать дополнительно, чтобы поддержать вашу работу и ваши усилия", - обратился глава государства к волонтерам на международном форуме гражданского участия "Мы вместе", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Президент обратил внимание на то, что сегодняшний День волонтера и добровольца отмечается и в СНГ, поприветствовал представителей входящих в СНГ государств.

"У нас большая страна. И как в любой большой стране, много вопросов и проблем, которые требуют внимания и поддержки неравнодушных людей", - полагает Путин.

Он уточнил, что в зоне внимания волонтеров оказываются и люди, нуждающиеся в помощи, и окружающая среда, и бездомные животные.

"Да мало ли таких вопросов? Их море. И всегда любому человеку, который нуждается в поддержке, очень важно чувствовать, что рядом есть неравнодушные люди, помощь и поддержка, как говорят в армии, локтевая связь", - сказал президент РФ.

"Очень хорошо, что вы это делаете и заражаете этой работой еще сотни тысяч, а может быть, и миллионы людей", - обратился глава государства к участникам форума.