Макрон бросился искать нового премьера

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен назначить нового главу правительства в ближайшие дни.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Макрон в ходе обращения к нации, которое транслировалось телеканалом BFMTV.

"Я назначу нового премьер-министра в ближайшие дни", - сказал Макрон.

Ранее президент Франции принял прошение премьера Мишеля Барнье об отставке правительства после того, как Национальное собрание Франции одобрило резолюцию о недоверии кабмину из-за принятия им социальных разделов госбюджета на 2025 год в обход парламента.