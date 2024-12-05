https://news.day.az/world/1713137.html Макрон бросился искать нового премьера Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен назначить нового главу правительства в ближайшие дни. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Макрон в ходе обращения к нации, которое транслировалось телеканалом BFMTV. "Я назначу нового премьер-министра в ближайшие дни", - сказал Макрон.
Макрон бросился искать нового премьера
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен назначить нового главу правительства в ближайшие дни.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Макрон в ходе обращения к нации, которое транслировалось телеканалом BFMTV.
"Я назначу нового премьер-министра в ближайшие дни", - сказал Макрон.
Ранее президент Франции принял прошение премьера Мишеля Барнье об отставке правительства после того, как Национальное собрание Франции одобрило резолюцию о недоверии кабмину из-за принятия им социальных разделов госбюджета на 2025 год в обход парламента.
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