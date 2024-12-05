Сильное землетрясение в США

Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано в американском штате Калифорния.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 56 км к юго-западу от города Фортуна, где проживают 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.