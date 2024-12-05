https://news.day.az/world/1713138.html Сильное землетрясение в США Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано в американском штате Калифорния. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр находился в 56 км к юго-западу от города Фортуна, где проживают 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.
Сильное землетрясение в США
Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано в американском штате Калифорния.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 56 км к юго-западу от города Фортуна, где проживают 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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