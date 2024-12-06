Угроза цунами в США

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США объявило угрозу цунами на побережье в Калифорнии после землетрясения магнитудой 7, зафиксированного в этом штате.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, предупреждение затрагивает северную часть Калифорнии, в том числе город Сан-Франциско, а также участок побережья соседнего штата Орегон. По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, в 63 км к западу от города Петролиа (штат Калифорния). Очаг залегал на глубине 0,6 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в настоящее время проводит совещание с экстренными службами. "Губернатор был проинформирован о землетрясении, произошедшем у берегов северной части штата Калифорния, и последовавшим за этим предупреждением о цунами, - говорится в сообщении пресс-службы главы штата в социальной сети X. - В настоящее время он проводит совещание с представителями экстренных служб и работает над обеспечением безопасности жителей Калифорнии".