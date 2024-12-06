Вспышка смертельной болезни убивает детей в Мексике

В Мексике зафиксирована вспышка смертельной болезни среди детей.

Как передает Day.Az, по меньшей мере 13 детей скончались от бактериальной инфекции, поражающей кровообращение.

Как сообщило Министерство здравоохранения страны, причиной трагедии могло стать загрязнение препаратов для парентерального питания или их введения. По данным Главного управления эпидемиологии, случаи заболевания зарегистрированы в четырёх медицинских учреждениях штата Мехико. Среди 20 пациентов, страдающих от инфекции, 13 человек с сопутствующими заболеваниями скончались.

Уточняется, что все выявленные случаи касаются детей в возрасте от 0 до 14 лет.

На данный момент семеро пациентов проходят лечение в больницах Мехико, где им оказывается непрерывная медицинская помощь.