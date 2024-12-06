https://news.day.az/world/1713219.html В Грузии отменили «красный уровень безопасности» В грузинском парламенте был отменен "красный уровень безопасности". Как передает Day.Az, пресс-служба парламента распространила информацию о смене уровня безопасности на "желтый".
В Грузии отменили «красный уровень безопасности»
В грузинском парламенте был отменен "красный уровень безопасности".
Как передает Day.Az, пресс-служба парламента распространила информацию о смене уровня безопасности на "желтый".
В соответствии с новыми правилами, в здания парламента для участия в заседаниях комитетов и пленарных заседаниях допускаются только приглашенные лица от различных структурных подразделений. Кроме того, органам СМИ разрешено присутствовать только с одной аккредитованной съемочной группой.
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