В Грузии отменили «красный уровень безопасности»

В грузинском парламенте был отменен "красный уровень безопасности".

Как передает Day.Az, пресс-служба парламента распространила информацию о смене уровня безопасности на "желтый".

В соответствии с новыми правилами, в здания парламента для участия в заседаниях комитетов и пленарных заседаниях допускаются только приглашенные лица от различных структурных подразделений. Кроме того, органам СМИ разрешено присутствовать только с одной аккредитованной съемочной группой.