https://news.day.az/world/1713424.html

Массовое отравление угарным газом в Иране

Угарным газом отравились 44 человека в одном из студенческих общежитий Тегерана. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает иранское агентство Tasnim. "Специалисты по чрезвычайным ситуациям... троим пострадавшим оказали помощь на месте происшествия, еще 41 отравившегося доставили в больницы", - отмечается в сообщении.