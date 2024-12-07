Иран начал эвакуацию из Сирии

Иран начал выводить своих дипломатов, военных советников и гражданских лиц из Сирии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в регионе.

По данным издания, 6 декабря часть сотрудников посольства Ирана в Дамаске, их семьи и гражданские лица начали покидать Сирию. Одни были направлены в Тегеран на самолетах, другие отправлены наземным транспортом в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.

Среди эвакуированных оказались два генерала подразделения "Аль-Кудс", которые действовали в Сирии в качестве военных советников. Источники газеты уточнили, что они покинули страну после захвата города Хама повстанцами и выхода курдских отрядов к Дейр-эз-Зору. Эвакуация, как утверждают источники, связана с резким изменением обстановки в регионе и невозможностью Ирана продолжать свою активность в прежнем формате.